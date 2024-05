Suspeitos de homicídio e estupro são achados por reconhecimento facial | A TARDE

Quatro homens foragidos da Justiça foram presos na noite de terça-feira, 30, após serem flagrados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). Os casos ocorreram em Salvador, região metropolitana e interior do estado. O quarteto era procurado por homicídio, estupro, roubo e furto.

Segundo informações da SSP-BA, em Jequié, um homem foragido por homicídio acabou preso por policiais do 19⁰ BPM. Pouco depois, na capital baiana, a tecnologia apontou para a presença de um procurado por prática de roubo. Ele foi alcançado pela 2ª CIPM.



Posteriormente, um foragido por estupro foi localizado em Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador, por equipes da 81ª CIPM. Por último, um homem procurado por prática de furto foi preso no município de Vitória da Conquista, região sudoeste do estado.



Ainda de acordo com a SSP-BA, com estas últimas prisões, a ferramenta de reconhecimento facial bateu a marca de 1.552 pessoas com ordens de prisão expedidas pela Justiça alcançadas.



A tecnologia está presente em 81 cidades baianas e já auxiliou na captura de homicidas, latrocidas, feminicidas, estupradores, assaltantes, traficantes e foragidos por outros delitos.