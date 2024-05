Suspeitos de tráfico são presos em Caminho de Areia | A TARDE

Dois homens foram presos na manhã de sábado, 21, no bairro de Caminho de Areia, em Salvador, suspeitos de tráfico de drogas.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC)/Apolo realizavam patrulhamento no bairro, quando na Rua Duarte da Costa avistaram um homem realizando a entrega de um pacote a outro indivíduo. Ao perceber a presença da PM, ele tentou esconder o embrulho.



Os policiais então realizaram a abordagem à dupla e, durante busca pessoal, foram encontradas dentro de uma sacola duas embalagens com maconha, dois aparelhos celulares, um par de óculos, um relógio, uma corrente e duas pulseiras. Um automóvel, uma motocicleta, um capacete, um cartão de crédito e dinheiro também foram apreendidos.



Ainda segundo a PM, os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.