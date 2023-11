Suspeitos são mortos em Queimadas após troca de tiros com a PM | A TARDE

Dois suspeitos de assaltos na cidade de Queimadas, no interior da Bahia, foram mortos após troca de tiros com militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Caatinga), neste sábado, 4.

As equipes estavam realizando rondas quando receberam denúncias de populares sobre roubos em residências da região. Os suspeitos receberam os agentes policiais com disparos de arma de fogo e houve o revide.

Baleados, os homens foram socorridos para o Hospital Municipal de Queimadas, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram encontrados um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas intactas, uma garrucha calibre 22, uma réplica de arma de fogo, duas máscaras com peruca, 68 papelotes de cocaína, nove porções de maconha, uma balaclava e uma balança.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Senhor do Bonfim, onde a ocorrência foi registrada.