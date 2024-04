Suspeitos são presos em Seabra com 17 aves silvestres para vender | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis prenderam dois homens flagrados com 17 aves silvestres, além de apreenderem mais de 2kg de cocaína e munições de diversos calibres na cidade de Seabra, na manhã desta quinta-feira, 28, durante a 22ª edição da Operação Força Total.

Os militares patrulhavam a região quando visualizaram um homem às margens de uma rodovia com cinco aves silvestres. Durante a abordagem, o indivíduo informou que os animais seriam comercializados, o que levou os policiais a encontrarem mais aves na mesma condição irregular.

Outras oito aves foram encontradas nas imediações, juntamente com cerca de 2,2 kg de cocaína e 21 g de maconha, 10 munições de calibre .40, 89 de 9mm, 30 de calibre 38 e 26 de calibre 12. O suspeito negou ser o dono das drogas e munições, indicando uma pessoa do próprio convívio como a proprietária do material.

O segundo suspeito foi encontrado, admitindo a posse do material. Com ele, também foram encontradas mais quatro aves silvestres.

Os conduzidos e todo o material apreendido foram apresentados à delegacia de Seabra, onde a ocorrência foi registrada.