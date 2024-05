Tarifas de pedágios de rodovias estaduais sofrerão reajuste | A TARDE

As tarifas dos pedágios das rodovias estaduais BA-093, BA-524, BA-526 e BA-535 ficarão mais caras a partir de quarta-feira, 15, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).



Segundo a Agerba, "o valor calculado é resultado da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dos incrementos e descontos resultantes de um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro, com percentual aprovado de 10,527%".



Com o aumento, a tarifa básica para carros de passeios passará de R$ 6,30 para R$ 6,96 nos trechos administrados pela Concessionária Bahia Norte, composto pelas estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari.

O reajuste contratual é anual e tem como data base o mês de abril. Confira os novos valores da Tarifas Básica de Pedágio:

