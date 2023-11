TCE desaprova contas do Detran e multa 5 dirigentes | A TARDE

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) teve as contas desaprovadas e vai pagar mais de R$ 4 milhões pelas irregularidades encontradas. A análise foi feita nos documentos de 2017 e cinco dirigentes terão que pagar quase R$ 20 mil cada a mais.

A decisão foi do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) em sessão ordinária desta terça-feira, 14. Segundo o TCE-BA, que as graves irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria causam um débito de R$ 4.402.849,03, que deve ser devolvido ao erário estadual. Entre as irregularidades, está a constatação de pagamentos feitos mais de uma vez pelos itens da planilha de custo, ainda com aditivos.

Além disso, cinco dirigentes terão a multa máxima de mais de R$ 19 mil: Lúcio Gomes Barros Pereira, Eliezer Freitas de Almeida Cruz Neto, Antônio Carlos Moura Santos, Agnaldo Fontes Dantas Neto e Osvaldo Nascimento, em razão das mesmas irregularidades que justificaram o pedido de desaprovação e causadoras de prejuízo ao erário.

Outros funcionários em cargos de chefia também pagarão multa.