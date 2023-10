Teatro Sesc recebe nova temporada do Fronteiras do Pensamento | A TARDE

Com o objetivo de propor reflexões sobre grandes pensadores que incentivam a tomada das próprias decisões, Salvador recebe, nos proximos dias 30 e 31 de outubro, a 10ª Edição do Fronteiras do Pensamento.

O evento acontece no Teatro Sesc da Casa do Comércio e traz como tema desta edição “Manifestos para o século XXI”.

O projeto recebe três grandes intelectuais internacionalmente reconhecidos: Sidarta Ribeiro, considerado um dos maiores especialistas do País em substâncias psicoativas e autor do best-seller O oráculo da noite e do recém-lançado Sonho manifesto, a jornalista mexicana Lydia Cacho, que estará pela primeira vez no Brasil, ela é o nome de destaque na abertura do evento. Considerada pela Time Magazine e pelo jornal The Guardian a jornalista mais corajosa da América Latina, é também autora de Los Demonios del Edén, publicado em 2005 e que levou a jornalista a ser presa e torturada por revelar uma rede de pedofilia de empresários e políticos mexicanos, alem da conferencista Vera Iaconelli, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo e uma das maiores especialistas brasileiras em relações parentais.

Sobre o projeto

O Fronteiras do Pensamento reúne pensadores influentes em ciclos de conferências anuais para debater os temas mais intrigantes da atualidade. Aposta na liberdade de expressão intelectual e na educação de qualidade como ferramentas para o desenvolvimento.

Confira a programação:



Abertura do evento

Dia: 30 de outubro

Conferencista: Lydia Cacho

Horário:20h

Dia: 31 de outubro



Conferencistas: Vera Iaconelli e Sidarta Ribeiro

Horário:20h