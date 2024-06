Testemunhas de Jeová fazem evento em Camaçari a partir de 14 junho

No sábado, haverá o batismo de estudantes da Bíblia habilitados - Foto: Divulgação

Um evento, que será realizado entre os dias 14 a 30 de junho, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, terá como tema ‘Declare as Boas Novas!’. “Esse é um momento para estarmos unidos com nossa família e amigos, fazendo parte de algo que nos trará mais alegria e esperança. Também é uma ótima maneira de aproveitar o fim de semana aqui nesta cidade, disse Nailton França.

Milhões de pessoas assistirão ao evento, que será realizado em diversos locais ao redor do mundo. O porta-voz das Testemunhas de Jeová, Israel Maia, disse: “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. Ficamos felizes de aproveitar o programa em uma cidade hospitaleira e acolhedora. Estamos ansiosos para colaborar com os funcionários e autoridades de Camaçari, que vai receber nosso congresso”.

O congresso ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas como:

• ‘Boas novas eternas’ — O que significam?”

• “Por que não temos medo de más notícias”

• “‘Apeguem-se firmemente às boas novas’ — Por que e como?”

No sábado, haverá o batismo de estudantes da Bíblia habilitados das cidades vizinhas. Um filme dividido em duas partes irá cativar o público nas manhãs da sexta-feira e do sábado. Antes de eventos como esse, as Testemunhas de Jeová promovem uma campanha para convidar todas as pessoas de sua cidade e região.

Serviço

O quê: Série de congressos de 2024 com o tema ‘Declare as Boas Novas!’, apresentada pelas Testemunhas de Jeová.

Quando: 14 de junho a 30 de agosto de 2024.

Hora: Sexta-feira, das 9h20 às 16h55; Sábado das 9h20 às 16h55; Domingo, das 9h20 às 15h35.

Onde: Via Parafuso, km 10 (BA-535), Fazenda Santa, Camaçari-Ba

Quem: Todos na comunidade estão convidados. A participação no evento é gratuita.