Tiroteio assusta banhistas na praia de Itacimirim nesta sexta-feira | A TARDE

Publicado sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 20:13 h

SALVADOR ALTA PROCURA PELO LITORAL NORTE APONTA TENDÊNCIA PARA A ALTA ESTAÇÃO Com o processo gradual de redução das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, as localidades do Litoral Norte têm ganhado grande procura nos últimos feriados, o que pode ser notado pelo intenso fluxo de veículos na Estrada do Coco e Linha Verde. Por fatores como proximidade, acesso de carro por estradas em boas condições e locais com infraestrutura em "paraísos" à beira-mar, está havendo uma "fuga" mais acentuada que em temporadas anteriores para essas localidades. Ao que parece, esta tendência deve ser mantida na alta estação, que já se aproxima, incluindo as festas de fim de ano e o veraneio nos primeiros meses de 2021. Na foto: Praia da Espera em Itacimirim. Faixa de areia que recebeu a certificação bandeira azul. Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE Data: 22/10/2020 - Foto: Rafael Martins