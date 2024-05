Tiroteio deixa três mortos e uma mulher baleada em Feira de Santana | A TARDE

Três pessoas morreram após um intenso tiroteio no bairro Rua Nova, em Feira de Santana, na noite desta sexta-feira, 10. Com a ocorrência, três homens foram encontrados sem vida e uma mulher baleada foi socorrida ao hospital.

Informações preliminares apontam que tudo aconteceu em um mercadinho do bairro. Homens em um carro ainda não identificado chegaram atirando.

Uma das vítimas seria um jovem evangélico e um outro homem sem relação com o crime. Já a mulher baleada, seria esposa do dono do estabelecimento.

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A ação será investigada pela Polícia Civil.

