Tiroteio em frente a supermercado deixa feridos em Lauro de Freitas | A TARDE

Tiros disparados em frente a um supermercado, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), atingiram duas pessoas que passavam pelo local. O tiroteio aconteceu na noite de segunda-feira, 9.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPtamo) foram acionadas e encontraram um ferido no local, ele foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias. Ao chegar na unidade hospitalar, foi constatado que o outro ferido já estava sendo atendido.

Informações preliminares, não confirmadas pela polícia, apontam que um homem tentou assaltar um policial, que reagiu a ao assalto.