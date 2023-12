TJBA abre processo seletivo para cadastro reserva de estagiários | A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) abriu nesta segunda-feira, 11, processo seletivo para cadastro reserva de estagiários de graduação e de pós-graduação. As vagas são destinadas para Salvador e para o interior do estado.

As inscrições e provas on-line acontecem de quarta-feira, 13, e seguem até às 12h do dia 28 de dezembro, de forma gratuita e pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

Do total das vagas, 5% são reservadas aos candidatos que se autodeclararem pessoas trans. “A ação afirmativa representa um esforço do Tribunal baiano em promover a diversidade e inclusão social, pautas defendidas pela gestão do Presidente Nilson Soares Castelo Branco”, aponta o TJ-BA.

Para a presidente da Comissão para Promoção da Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual (Cogen), Juíza Angélica Matos, a decisão é um avanço decisivo no esforço para promover a inclusão e a diversidade no Judiciário baiano. “Essa medida promove igualdade substancial de oportunidade para pessoas integrantes de grupo em situação de vulnerabilidade, alijamento social, discriminação e invisibilidade”, declarou a Magistrada.

Em Salvador, para cadastro reserva de vagas em pós-graduação, são ofertadas vagas para os cursos de Direito, Administração, Gestão Pública, e Gestão de Políticas Públicas, Ciências Contábeis, Informática, Psicologia e Serviço Social, a partir do 1º semestre.

Já para graduação o cadastro reserva é para os cursos de Administração, Gestão Pública e Gestão de Políticas Públicas; Ciências Contábeis; Comunicação Social – Jornalismo; Informática; Fisioterapia; Psicologia; Serviço Social – a partir do 5º semestre. Direito e Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica), a partir do 6º semestre.

Para vagas no interior, em pós-graduação, o cadastro reserva é voltado aos estudantes de Direito nas áreas Civil, Comercial, Consumidor, Criminal, Família, Fazenda Pública, Infância e Juventude, Sucessões, a partir do 1º semestre. Na graduação, o cadastro reserva é para os estudantes de Direito que estejam cursando o 6º semestre.