Trabalhador é espancado e algemado em fazenda no interior da Bahia | A TARDE

Um caso grave de violência foi denunciado contra um trabalhador quilombola na Bahia. O homem, identificado como Deleon Rodrigues, teria sido espancado, preso e algemado, de acordo com a denúncia, por seguranças da fazenda Santa Colomba, localizada no município de Cocos, sudoeste do Estado.

"Tudo aconteceu na porta da empresa. Os seguranças bateram no trabalhador, algemaram e prenderam ele de um dia para o outro. A pessoa trabalha o ano todo, e um dia que tem para ir fazer uma comprinha para si próprio, acontece isso", diz trecho de um áudio enviado por colegas.

Ao Portal A TARDE, a vítima confirmou o fato e disse que foi colocada pelos seguranças em um local escuro da fazenda.



"Eu não conseguia ver nada. Achei que fosse morrer. Me bateram e eu como fiquei nervoso não sei se foi de chicote, de cinto, pau ou outra coisa. Entrei em choque", disse.

Ainda de acordo com Deleon, não houve motivo para as agressões. "Acredito que tudo começou, após eles acharem na minha mochila uma pequena quantidade de uma pinga com limão. Depois disso sofri tudo isso", finaliza.

