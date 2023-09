Trabalhadores de postos de combustíveis aprovam proposta para acordo

ma assembleia organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis do Estado da Bahia (SINPOSBA), na quinta-feira,14, no Posto Novo Horizonte, na avenida Paralela, em Salvador, aprovou a proposta de um acordo para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Enquanto isso não ocorre, o estado de greve continua.

No próximo dia 19 de setembro vai acontecer uma reunião com o sindicato patronal para dar prosseguimento às tratativas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2023.

A proposta apresentada em mesa para o pagamento dos domingos trabalhados é a seguinte: pagamento de um bônus de R$450,00. E a partir de maio de 2024 o pagamento de adicional à ajuda alimentação no valor de R35,00 por domingo trabalhado.

A proposta completa apresentada na mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho-SRTE e aprovada pela assembleia da categoria, no dia 04 de agosto, é a seguinte:

•Reajuste com duas faixas de piso-7% aplicado no piso de funcionários de lojas de conveniências, vigia, servente, lavador e enxugador. Reajuste de 5,3% aplicado aos demais pisos e todas as funções com piso não estabelecido.

•Feriados poderão ser compensados em até 15 dias ou pagos 100%.

•Fornecimento de três fardas e duas botas.

•Ajuda alimentação no valor de R$380,00.

•Pagamento de adicional à ajuda alimentação no valor de R35,00 por domingo trabalhado.