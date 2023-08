Trabalhadores em postos de combustíveis aprovam proposta da SRTE

A assembleia dos trabalhadores em postos de combustíveis, realizada na tarde desta sexta-feira, 4, no Posto Sumaré, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, aprovou a proposta apresentada na mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho (SRTE), visando um acordo com os representantes patronais nesta Campanha Salarial 2023/2024. O resultado da assembleia será encaminhado à SRTE e aos patronato para avaliação dos próximos passos das negociações.

Na proposta aprovada, consta o reajuste com duas faixas de piso; 7% aplicado no piso de funcionários de lojas de conveniências, vigia, servente, lavador e enxugador. Além de reajuste de 5,3% aplicado aos demais pisos e todas as funções com piso não estabelecido

Além disso, os feriados poderão ser compensados em até 15 dias ou pagos 100%.

Em outra parte do acordo, foi acertado o fornecimento de três fardas e duas botas; ajuda alimentação no valor de R$380 e pagamento de adicional à ajuda alimentação no valor de R$ 35 por domingo trabalhado.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (Sinposba), Antonio José dos Santos, “a categoria espera que os patrões deixem a intransigência de não querer pagar os domingos trabalhados e aceitem a proposta da Superintendência do Trabalho para assinarmos a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT. Vamos continuar mobilizados, encaminhar o resultado da assembleia, aguardar a resposta patronal e avaliarmos os próximos passos do movimento”, afirmou.