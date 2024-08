Trabalhadores são resgatados em situação de escravidão na Bahia

A prefeitura local e o Centro de Referência em Assistência Social prestaram apoio - Foto: Ministério Público do Trabalho (MPT) | Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou ação na cidade de Ituaçu, sudoeste da Bahia, e realizou o resgate de onze trabalhadores em condições de trabalho análogas à escravidão. O resgate foi feito na fazenda Ouro Preto, na última sexta-feira, 19, e divulgado nesta segunda-feira, 22.

Os auditores fiscais encontraram o grupo trabalhando sem registro em carteira de trabalho e vivendo em alojamentos precários, expostos a riscos de acidentes e doenças devido à falta de equipamentos de proteção.

A fiscalização identificou a ausência de equipamentos de proteção coletiva e individual, como botas e luvas, com alguns trabalhadores utilizando sandálias. Após a inspeção, os trabalhadores foram levados de volta ao município de Caetanos, com o empregador arcando com os custos de transporte e rescisão dos contratos.

A prefeitura local e o Centro de Referência em Assistência Social prestaram apoio e continuarão o atendimento às vítimas.



A operação envolveu auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, uma procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) e agentes da Polícia Federal. Os resgatados, assim como outros quatro trabalhadores que haviam deixado o local antes da chegada dos fiscais, já receberam as verbas rescisórias e foram encaminhados de volta para suas casas. Eles terão direito ao seguro-desemprego especial e os auditores expedirão as guias para o pedido nos municípios de origem.



Leia Mais:

Governo convoca milhares de policiais e bombeiros para reforçar segurança