Tráfico de animais: polícia resgata tatu transportado em mochila

- Foto: Divulgação/PRF

Um tatu que era transportado dentro de uma mochila por dois homens em um carro foi resgatado pela polícia, após abordagem ao veículo. O caso ocorreu no sábado, 6, em Vitória da Conquista.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da corporação abordaram o veículo dos suspeitos na altura do Km-830 da BR-116. Os dois homens estavam com dois cães de caça no carro e informaram que estavam em atividade de caça em um povoado da zona rural da cidade.



Os policiais então encontraram o tatu dentro de uma mochila e, diante dos fatos, constataram o crime de tráfico de animais silvestres.



Ainda segundo a PRF, a equipe policial lavrou um termo circunstanciado de ocorrência para o condutor e passageiro, os quais se comprometeram a comparecer em juízo quando intimados.



O animal resgatado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Vitória da Conquista.