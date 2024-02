Transalvador inicia fase de testes dos controles de acesso aos portais | A TARDE

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou os testes com a tecnologia que fará o controle eletrônico de acesso aos portais do Carnaval. A testagem será feita na estrutura instalada na Avenida Centenário, na via principal, que fica na altura da Farmácia Drogasil, sentido orla.

Neste período de avaliação, nenhum condutor será notificado por passar pelo local sem a devida credencial.

Letreiros serão posicionados nos portais de acesso às zonas de restrição de circulação. Eles vão gerar informações visuais para cada um dos motoristas que utilizarem aquela rua indicando se eles têm ou não permissão para transitar.

Os instrumentos transmitirão informações sobre a circulação dos veículos e as enviam em tempo real para uma plataforma de dados. Quando um veículo credenciado passar pelo pórtico uma luz verde será acionada ao lado da palavra “ok”. Caso não esteja credenciado, acenderá uma luz vermelha com o letreiro mostrando “não ok” ao lado.

Funcionamento

De acordo com a Transalvador, para o Carnaval deste ano serão instalados 15 portais para acesso veicular dos moradores das zonas de restrição de circulação. Serão cinco zonas, divididas em 12 regiões distintas. As credenciais serão numeradas de acordo com as subzonas. O cidadão terá acesso livre ao portal específico da sua subárea.

A partir do dia 8 de fevereiro, até a madrugada da quarta-feira de Cinzas, 14, o controle de acesso pelos portais passa a ser efetivo. Neste período, todos os dias, das 13h às 5h do dia subsequente, o controle eletrônico estará ativado, ou seja, só deve passar quem estiver devidamente credenciado com acesso à respectiva subzona.

Fora desses períodos, a circulação dos veículos é livre entre as áreas de restrição, independente do credenciamento. O acesso às residências localizadas na área dos circuitos ficará condicionado à programação dos desfiles.

Quem não possuir o adesivo ou tentar entrar numa zona diferente da sua ou ainda se estiver utilizando a credencial num veículo com placa diferente da cadastrada será autuado pela fiscalização eletrônica.

A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no artigo 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.

Credenciamento

Dos cerca de 32 mil imóveis aptos a receberem a credencial, 49% dos moradores já cadastraram os veículos, seja pela internet ou nos postos. Os cerca de 12 mil moradores que fizeram o cadastramento pelo site no ano passado já começaram a receber nas residências as credenciais. Quem não fez o processo on-line, pode pegá-las nos postos de atendimento montados pela Transalvador no Shopping Barra ou na sede da autarquia, nos Barris.

No shopping, o balcão fica localizado no piso L3, setor sul (ao lado da lotérica), até o dia 6 de fevereiro, e funciona de acordo com os horários do shopping. Na sede da Transalvador, nos Barris, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 h, exceto feriados, e acontecerá até o final da folia momesca. Quem desejar, pode fazer o cadastro do carro no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br, bastando ir ao posto de atendimento pegar a credencial.

No cadastramento presencial, a credencial é entregue na hora. É necessário ter em mãos os documentos de identificação. A credencial só será entregue ao proprietário ou inquilino (com contrato de locação). É preciso informar o IPTU juntamente ao CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel. Lembrando que cada residência terá direito a até dois veículos cadastrados.

Localização dos portais:

1 – Avenida Oceânica x Travessa Bartolomeu de Gusmão - Sentido Ondina

2 – Avenida Milton Santos x Próximo à Rua Professor Edgar Mata - Sentido Orla

3 – Rua Ranulfo de Oliveira x Rua Manoel Espinheira - Sentido Ondina

4 – Rua Professor Martagão Gesteira x Rua Djalma Ramos - Sentido Deocleciano Barreto

5 – Rua Manuel Barreto x Rua Doutor Antônio Rocha - Sentido Barra

6 – Avenida Centenário x Rua Juiz Rosalvo Torres - Sentido Rua Plínio Moscoso

7 – Avenida Centenário x Próximo à Semeve - Sentido Orla

8 – Avenida Centenário x Rua Professor Sabino Silva - Sentido Ondina

9 – Rua da Graça x Rua Oito de Dezembro - Sentido Avenida Princesa Isabel

10 – Avenida Centenário x Próximo à Rua Deocleciano Barreto - Sentido Shopping Barra

11 – Avenida Sete de Setembro x Próximo Aliança Francesa - Sentido Porto da Barra

12 – Avenida Princesa Isabel x Rua Oscar Carrascosa - Sentido Barra

13 – Rua Professor Lemos de Brito x Cézar Zama - Sentido Rua Afonso Celso

14 – Rua Banco dos Ingleses x Rua Gamboa Cima - Sentido Campo Grande

15 – Rua Manoel Barreto x Rua Djalma Ramos - Sentido Shopping Barra