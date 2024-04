Transporte é reforçado em Salvador para Ba-Vi e outros eventos | A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou um esquema especial para o público de alguns eventos que acontecerão neste final de semana, em Salvador.

Para o jogo Vitória x Bahia, no domingo, 21, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, será ativada a linha especial 1899 - Estádio Barradão x Estação Flamboyant, que contará com oito veículos, das 13h às 16h e das 17h45 às 20h, além dois veículos da frota reguladora que ficarão a disposição das equipes de fiscalização na Estação Pirajá, das 13h às 20h.



Na 'Visita do Profeta', também no domingo, 21, na Arena Fonte Nova, ocorrerá interdição de tráfego de veículos das 05h às 13h, nas seguintes vias: Ladeira da Fonte das Pedras, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Vasco da Gama (sentido Estação da Lapa), (alça de acesso Av. Presidente Castelo Branco para Av. Presidente Costa e Silva). Neste período, as linhas que utilizam a Av. Presidente Costa e Silva em direção a Estação da Lapa terão seu itinerário desviado para a Av. General Graça Lessa (Ogunjá).

Ao todo, 30 veículos da frota reguladora ficarão disponíveis para a equipe de fiscalização e entrarão em operação caso haja demanda proveniente do evento. Na Estação da Lapa, dez veículos ficarão disponíveis das 10h às 22h40, cinco na Estação Acesso Norte, das 11h às 20h, cinco veículos na Estação Águas Claras, das 06h às 20h e dez veículos no Terminal da França, das 10h às 17h45. Agentes da pasta estarão em todos os terminais e bases operacionais monitorando a circulação dos ônibus.

Desvios de itinerário

Por conta da realização do evento esportivo Circuito das Estações - Etapa Outono, que acontece neste domingo, 21, haverá pontos de interdição em alguns trechos da orla de Salvador, na Avenida Octávio Mangabeira, das 06h às 10h, e os ônibus que circulam na via terão seus itinerários alterados.

Os bloqueios serão realizados na altura da Praça Nossa Senhora da Luz, sentido Itapuã, e entre o retorno em frente ao Mc'Donalds do Jardim de Alah, até o Circo Picolino, em Pituaçu. Os coletivos irão utilizar as seguintes vias:

- Sentido Itapuã:

>> Avenida Octávio Mangabeira, Rua Pernambuco, Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana, Avenida Pinto de Aguiar, Av. Carimbamba, (retorno Salvador Beach Club), Av. Octávio Mangabeira e segue o itinerário de origem...

>> Retorno em frente ao Mc’Donalds, Rua Arthur de Azevedo Machado/Costa Azul, Rua Dr. Augusto Lopes Pontes, Av. Profº. Manoel Ribeiro, Av. Simon Bolivar, Av. Octávio Mangabeira - (retorno em frente ao Novo Centro de Convenções), Av. Octávio Mangabeira - (retorno em frente ao IMEJA), Av. Simon Bolivar, Av. Profº. Manoel Ribeiro, Av Tancredo Neves, Avenida Luís Viana, Avenida Pinto de Aguiar, Av. Carimbamba, (retorno Salvador Beach Club), Av. Octávio Mangabeira e segue o itinerário de origem.

- Sentido Boca do Rio:

>> Avenida Octávio Mangabeira, Rua Pernambuco, Av. Antônio Carlos Magalhães, Av.Tancredo Neves, Av. Luís Viana, Rua das Araras, Rua das Gaivotas, Rua Jayme Sapolnik, Rua Profº Pinto de Aguiar, Rua Lúcio Manoel da Hora, Rua Hélio Machado e segue o itinerário de origem...

>> Retorno em frente ao McDonald's, Rua Arthur Azevedo Machado, Av. Tancredo Neves, Av. Luiz Viana, Imbuí, Boca do Rio e segue o itinerário de origem.

- Sentido Pituba:

>> ..., Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Profº. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Avenida Luís Viana, (retorno Viaduto Luís Eduardo Magalhães), Av. Luís Viana, AvTancredo Neves,Viaduto Raul Seixas, Av. Antônio Carlos Magalhães e segue o itinerário de origem.