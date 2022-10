Transporte intermunicipal será gratuito no 2º turno

O transporte intermunicipal da Bahia será totalmente gratuito neste domingo, 30, por conta do 2º turno das eleições. A medida acontece a partir das 18h deste sábado, 29, até as 23h59 do dia seguinte. Para ter acesso ao transporte público, o cidadão terá que apresentar o título de eleitor, o e-título ou outro documento que comprove a necessidade de se deslocar para votar, além de um documento que comprove a identidade da pessoa.

O serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) e à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) avaliar a necessidade de linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação, sendo possível também a utilização, para os mesmos fins, de ônibus escolares e outros veículos públicos.



A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 29. O cidadão baiano irá às urnas neste domingo, 30, para eleger um novo governador do estado da Bahia e também um novo presidente da República.