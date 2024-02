Travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente neste domingo | A TARDE

As operações da Travessia Salvador-Mar Grande foram retomadas às 5h da manhã deste domingo, 28, horario em que a embarcação Vera Cruz partiu do Terminal de Mar Grande. Já em Salvador, a primeira saída foi realizada no horário normal, às 6h30. As informações são da Associação dos Transportadores Maritimos da Bahia (Astramab).

A partir de agora o sistema passa a contar com seis embarcações em tráfego e saidas pontuais de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital.

"Vamos esperar agora que não ocorra mais nenhum contratempo e que a Travessia Salvador-Mar Grande, que é um meio de transporte tão importante na ligação Ilha de Itaparica-Salvador e vice-versa, não seja mais suspensa devido ao mau tempo"., afirmou Jacinto Chagas, presidente da Astramab.

No decorrer da semana a Travessia Salvador-Mar Grande foi prejudicada, o que levou a suspensão das operações por três vezes devido o tempo desfavorável à navegação na Baía de Todos-os-Santos.

Horários da travessia

De Salvador para Mar Grande - 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador - 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h

A Astramab informa aínda que podem ocorrer alterações, durante o dia, nos horários das travessias em decorrência das condições do tempo.