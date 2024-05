TRE: quase 50 mil baianos são atendidos para cadastramento | A TARDE

Durante o último dia para o cadastramento eleiotral, nesta quarta-feira, 8, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE - BA), disse que 47.503 eleitores buscaram pelos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Em Salvador, em um único dia, o TRE-BA registrou 6.753 atendimentos.

Já no interior do estado o número foi superior, 40.750. Dos quase 50 mil atendimentos, a maioria de requerimentos foi de alistamento eleitoral, ou seja, 1ª via do título (21.408); seguido das revisões cadastrais (11.813); e das transferências de domicílio eleitoral ou mudanças de local de votação (14.282).

Balanço de 1º a 8 de maio

No período que se aproximava o fechamento do cadastro, que começou no plantão do dia 1º de maio até quarta-feira, 8, Salvador registrou 23.914 atendimentos. No interior do estado, o número foi de 179.131. O balanço de atendimento para esse período foi de 203.045 pessoas acessando os serviços do TRE baiano.

