Trecho da BR-101 entre BA e ES entra no PPI

A Ecorodovias anunciou nesta quinta-feira, 1º, que o trecho da BR-101 entre os Estados do Espírito Santo e Bahia, administrado por controlada da companhia, foi aceito para integrar o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal.

A companhia anunciou intenção de devolver a concessão em julho do ano passado. De lá para cá, ela tem mantido tratativas com entes públicos sobre o tema.

De acordo com a Ecorodovias, a colocação do trecho no PPI é "a última fase administrativa que antecede à assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão que regulamentará a fase de relicitação".

Após a publicação no Diário Oficial da União da inclusão do trecho no PPI, conta-se prazo de 90 dias para a assinatura do termo aditivo. O decreto de relicitação pode caducar caso o prazo não seja respeitado.