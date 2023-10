Trecho da BR-324 é liberado após caçamba derrubar passarela; vídeo

O tráfego já foi liberado no KM 535 da BR 324, sentido Feira de Santana - Salvador, após o acidente da noite de sábado, 7, quando um caminhão com a caçamba levantada colidiu com a passarela.

A metade Leste do equipamento caiu na pista. As equipes de Operações e Engenharia da VIABAHIA foram imediatamente ao local, removeram os escombros da via e por motivo de segurança a estrutura da passarela que restou, no sentido oposto, também foi removida. Ninguém ficou ferido. A passarela está localizada no distrito Bessa, em Conceição do Jacuípe.

O veículo foi apreendido e o motorista chegou a ser conduzido para delegacia para prestar esclarecimentos. Não houve feridos.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais