Trecho da BR-324 será interditado para obras em passarela

- Foto: Reprodução Viabahia

Trecho da rodovia do distrito do Bessa, em Conceição do Jacuípe, será interditado nesta quinta-feira, 25, para uma obra de concretagem do piso da passarela na região. A passarela fica no KM 535+250 da BR-324.

Segundo a Viabahia, a interdição de algumas faixas durante o trabalho serão necessárias para garantir a segurança de todos durante o procedimento.

A obra deve durar aproximadamente três horas, com início previsto para as 7h30. Segundo a Viabahia, em nenhum momento haverá o bloqueio total da rodovia.