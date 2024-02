Tremores de terra são registrados em Amargosa na madrugada | A TARDE

A terra tremeu na madrugada deste domingo, 11, no município de Amargosa. Três tremores foram registrados pela estação sismográfica de monitoramento permanente instalada pela Prefeitura do município.

Localizada na comunidade do Alto Seco, a estação está ligada ao LABsis, entidade que pertence a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e é a responsável pelo monitoramento dos tremores no Norte e Nordeste do país.

O mais forte tremor foi o primeiro, registrado às 02h05 com 3.0 pontos na escala Richter. Os outros tremores tiveram intensidade de 1.8 e 1.6 de magnitude. Não foi registrado nenhum desabamento de imóvel e nem de terra.

O monitoramento permanente é realizado desde 2020. Segundo a prefeitura, não há motivo para pânico e, caso ocorram novos tremores que causem danos estruturais em imóveis, a população deve acionar a prefeitura através do 153 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.