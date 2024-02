Três homens são presos transportando motor de carro roubado na BR-324 | A TARDE

Três homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 22, transportando um motor de um carro roubado no último dia 7, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O trio foi abordado por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) durante a Operação Pista Livre, em um trecho da BR-324.

As ações com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) têm o objetivo de reprimir a entrada de drogas, armas e outros materiais ilícitos, bem como o cumprimento de mandados contra suspeitos de crimes. Durante as abordagens, foram realizadas buscas pessoais e em veículos. Os cães farejadores do Canil da Core auxiliaram nas buscas.

Os suspeitos foram autuados por receptação, e estão à disposição da Justiça. A Operação Pista Livre teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também participou das buscas. A população também pode colaborar fornecendo informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181. Não precisa se identificar.

