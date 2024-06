Três irmãos suspeitos de homicídio são presos na Bahia

- Foto: Divulgação

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) cumpriram, na sexta-feira, 14, os mandados de prisão preventiva de três irmãos, de 18,19 e 24 anos, acusados da morte de Rafael Mota Lopes, de 22, no município de Anguera. A ação faz parte dos desdobramentos da Operação Chave de Ouro.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que dois dos irmãos invadiram a casa da vítima, em abril deste ano, e dispararam contra Rafael, na frente de familiares. O terceiro acusado ficou responsável por vigiar a residência, enquanto a ação acontecia. O fato ocorreu no povoado de Guaribinha, na zona rural daquele município. A motivação do crime foi uma desavença, ocorrida seis meses antes do homicídio, entre um dos irmãos e a vítima.

Os suspeitos realizaram os exames de lesão de praxe e foram encaminhados ao Presídio Regional de Feira de Santana, ficando à disposição da Justiça.