Turista é estuprada em Salvador durante encontro marcado pela Internet

Caso aconteceu na madrugada deste sábado, no bairro do Itaigara - Foto: Google Street View

A Polícia Civil investiga o caso de uma turista que foi violentada sexualmente após se encontrar com um homem, na madrugada deste sábado, 15, na Rua Plínio Almeida, no bairro do Itaigara, em Salvador. Segundo as informações iniciais, a vítima é do estado de Minas Gerais.

Leia mais:

>> Caixa d’água de 20 mil litros rompe e atinge escola e posto de saúde

>> Adolescente morre após ser atropelado por caçamba na RMS

>> Jovem é morto a tiros após ir a encontro marcado por aplicativo

De acordo com o relato, uma mulher, de 33 anos, conheceu o suspeito através da internet e, ao chegar na casa do autor ele a forçou a praticar atos sexuais com ela. A vítima, que conseguiu fugir, realizou exame de lesão corporal e está recebendo apoio psicossocial.



O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (Deam/Brotas) como estupro. Diligências e oitivas estão em andamento para localização do suspeito e esclarecimento do fato.