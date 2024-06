Adolescente morre após ser atropelado por caçamba na RMS

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por uma caçamba, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 14, na Rua João Aragão, no centro do município.

De acordo com informações preliminares, o jovem, ainda não identificado, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas para localização do condutor.

O caso foi registrado na 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) como lesão corporal culposa.