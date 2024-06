Jovem é morto a tiros após ir a encontro marcado por aplicativo

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros após ir a um encontro marcado por aplicativo, na noite de quinta-feira, 13, na Vila Natália, cidade de São Paulo. A Polícia Civil investiga se Leonardo Rodrigues Nunes foi vítima de homofobia.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima havia marcado um encontro por um aplicativo na noite anterior e compartilhado a localização com um amigo. Como ele não respondeu até o horário combinado, o amigo registrou ocorrência por desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, após ser atacado, o jovem foi socorrido no Pronto Socorro do Hospital Ipiranga, onde morreu. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).