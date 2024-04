Três mulheres são executadas em apartamento em Feira de Santana | A TARDE

Duas mulheres e uma adolescente foram brutalmente assassinadas na madrugada desta terça-feira, 26, no bairro Aviário, em Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Jaqueline Cruz de Jesus, de 29 anos, Ana Beatriz dos Santos dos Santos, de 19, e Sara Victória Brito Salomão, 15.

De acordo com as informações da Polícia Civil, as mulheres tinham acabado de chegar no apartamento quando um grupo de homens invadiu a residência e deflagrou os tiros. Dois celulares foram apreendidos no local e encaminhados à perícia.

Oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do triplo homicídio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).