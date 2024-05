Três pessoas embriagadas são detidas pela PRF em rodovias baianas | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal deteve três condutores que foram flagrados dirigindo sob estado de embriaguez nesta quarta-feira, 1º. Os motoristas foram abordados em diferentes rodovias que cortam o estado da Bahia, na BR 116 em Jequié, BR 410 em Tucano e BR 110 em Paulo Afonso.

Em Tucano (BA), o condutor dirigia uma combinação de veículos de carga de forma perigosa, realizando movimentos de "zig zag" e invadindo a pista contrária por diversas vezes. Em todas as ocorrências, foi oferecida aos condutores a realização do teste de alcoolemia com etilômetro (bafômetro). Em uma das situações, em Jequié (BA), o condutor recusou-se a realizar o teste de alcoolemia, sendo registrado um Termo de Constatação de Embriaguez.

Nas três fiscalizações, os condutores foram presos em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, sendo encaminhados às Delegacias de Policia Civil locais, para aplicação das medidas legais cabíveis.