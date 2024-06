Três pessoas morrem e duas ficam feridas após carro bater em muro | A TARDE

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após o carro em que elas estavam perder o controle em uma curva e bater em um muro. O caso aconteceu no sábado, 1º, na BA-220, no povoado Baixão, em Paripiranga, a cerca de 400 km de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas são dois homens e uma mulher, identificadas como Edenilson Almeida, Anderson Esdras e Mariana Almeida. Elas eram da cidade de Lagarto, do estado de Sergipe, que fica a cerca de 35 km do local do acidente.

As outras duas pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde delas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção dos corpos, que devem ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

