Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de bar no oeste da BA | A TARDE

Três pessoas foram mortas a tiros, na noite de terça-feira, 24, dentro de um bar que fica localizado no município de Buritirama, na região oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Josemario de Souza Bastos, de 39 anos, Uedis Dias de Souza, de 30, e Lauzemar Nolasso Alves, de 41. O crime foi cometico no povoado dos Morrinhos, na zona rural da cidade e que fica próximo aos municípios de Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes.

Além deles, uma quarta pessoa, que estava em uma casa próxima ao estabelecimento, foi baleada e socorrida a uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda conforme as informações, homens armados chegaram em dois veículos e atiraram contra as vítimas.

A Delegacia Territorial de Buritirama investiga o caso e já tem indício de motivação. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar necropsia e perícia de local de crime.