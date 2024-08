Três pessoas são baleadas em feira livre no interior da Bahia

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Utinga - Foto: Divulgação

Duas mulheres e um homem foram atingidos por tiros, durante uma tentativa de homicídio, em uma feira livre no centro do município de Utinga, no centro sul da Bahia, nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, equipes da unidade policial foram até o local do crime para realizar a coleta de imagens e informações que possam auxiliar no esclarecimento da autoria e motivação do crime.

As mulheres e o homem foram encaminhados para um hospital da região. Não há atualizações sobre o quadro de saúde deles. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Utinga e as guias periciais foram expedidas.