Três pessoas são mortas dentro de casa na Bahia após invasão | A TARDE

O homem suspeito pelo triplo homicídio de uma mulher e dois jovens, mortos a tiros dentro de casa, na cidade de Lamarão, nordeste da Bahia, foi capturado por policiais militares na mesma cidade onde o crime foi cometido.



Segundo as informações da Polícia Civil, o homem, que não teve o nome revelado, foi localizado horas depois do crime. Ele foi conduzido por pms à Delegacia Territorial (DT) da cidade, onde foi autuado em flagrante.

As vítimas foram identificadas como Cleonice dos Anjos Cardoso dos Santos, de 43 anos, e dois jovens, Marcos e Vinícius, de 19 anos. A mulher chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. As outras duas vítimas morreram ainda no local. Não há detalhes sobre as circunstância do crime.