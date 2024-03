Três pessoas são mortas em Barra de Pojuca | A TARDE

Três pessoas foram mortas na localidade do Joia, em Barra de Pojuca, na noite desta sexta-feira, 1º. Entre as vítimas estão um adolescente de 17 anos, identificado como Erick Flanklin Rocha dos Santos, dois homens e uma mulher sem identificação formal.

As mortes estão sendo investigadas pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo). As primeiras diligências relacionadas ao local do crime foram realizadas e foi acionado o Departamento de Polícia Técnica.

A autoria, motivação e circunstâncias estão sendo apuradas.