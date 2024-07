19/06/2024 às 13:08 - há XX semanas | Autor: Da Redação OPERAÇÃO DESAVENÇAS "Tribunal do Crime": Polícia deflagra operação contra traficantes Mandados de prisão foram cumpridos nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari.

De acordo com as investigações, os suspeitos atuavam como "Tribunal do Crime" - Foto: Divulgação | PC - BA

Sete mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa com envolvimento em tráfico de drogas e homicídios, foram cumpridos nesta quarta-feira, 19, por equipes da Polícia Civil da Bahia. As determinações judiciais, obtidas no âmbito da Operação Desavenças, foram cumpridas nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari.

De acordo com as investigações, os suspeitos atuavam como "Tribunal do Crime", determinando tortura e execução a rivais. Duas das principais lideranças da organização foram alcançadas em condomínios fechados no bairro do Stiep, em Salvador, e Abrantes, no município de Camaçari.

Participaram das ações policiais do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe essa notícia com seus amigos