'Tribunal do crime': suspeito de roubo toma tiro na mão; vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, mostra o momento exato em que um homem toma um tiro na mão no bairro de Boa Vista de São Caetano. De acordo com informações iniciais, o homem seria um assaltante que estava sendo punido pelo "Tribunal do Crime" por cometer roubos e assaltos na área.

O atirador foi inicialmente identificado como Jeferson, conhecido como JF ou Jefinho, e teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Assista vídeo abaixo: