Tribunal Eleitoral da Bahia recebe mil novas urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) recebeu nesta terça-feira, 8, mil urnas eletrônicas modelo 2022 para integrar as Eleições Municipais de 2024. Ao todo, o tribunal receberá mais de 15 mil novas urnas até o próximo ano, somando um total de 39.765 equipamentos.

Os equipamentos foram entregues no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, em Porto Seco Pirajá, local onde ficam armazenadas. Segundo o tribunal, este é o primeiro lote com 15.515 urnas que deverão ser entregues ao Regional para as Eleições Municipais de 2024.

De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do Eleitoral baiano, as novas urnas deverão substituir as de modelos 2009, 2010 e 2011. A logística de distribuição e a seleção dos municípios que deverão receber os novos modelos estão em fase de estudo e avaliação.

Esta é a 3ª vez que as urnas são produzidas na Bahia, com distribuição para todo o Brasil. A primeira vez foi em 2002, quando a Unisys, empresa global de serviços e soluções de Tecnologia da Informação, liderou o processo de fabricação de urnas no estado, em Camaçari, município que comporta empresas pertencentes ao Polo Industrial. Atualmente, a montagem dos equipamentos vem sendo realizada pela fábrica da Positivo Tecnologia, sediada em Ilhéus.