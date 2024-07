Turismo: Governo estima movimento alto nos aeroportos da BA em julho

- Foto: Divulgação/Setur

Com a chegada das férias escolares, o governo da Bahia tem a expectativa de movimento intenso nos principais aeroportos do estado. De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur-BA), os terminais apresentam estimativas de ampliação do fluxo de passageiros e oferta de voos extras para suprir a demanda dos turistas.



Ainda segundo a Setur, o aeroporto de Salvador, administrado pela Vinci Airports, anunciou aumento de 4,5% no número de voos e 6% no número de assentos, em relação a julho do ano passado. No período, novas rotas serão disponibilizadas pelas companhias Azul e Gol para São Paulo, São Luís, Rio de Janeiro e Curitiba. Um dos destaques é a linha inédita de São José dos Campos (SP) para a capital baiana, operada pela Gol, três vezes por semana, a partir do dia 2 de julho.



Em Porto Seguro, de acordo com a prefeitura municipal, a estimativa é que mais de 244 mil turistas visitem a cidade em julho,com o aeroporto sendo o principal ponto de chegada dos visitantes. Estão previstos 949 voos e o desembarque de quase 142,5 mil pessoas, que representam, respectivamente, aumento de 10,99% e 21,5%, em relação ao mesmo mês do ano passado.

Para Ilhéus, na Costa do Cacau, serão ofertados 82 frequências extras, das companhias Gol, Azul e Latam, com origem em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. Ao todo, 450 voos e 110 mil passageiros devem movimentar o aeroporto Jorge Amado entre julho e agosto.

Na zona turística Caminhos do Sudoeste, o aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, terá incremento de 13% no número de voos e movimentação de passageiros, entre julho e agosto. A previsão é de que mais de 85 mil pessoas utilizem 327 voos de São Paulo, Minas Gerais e Salvador, oferecidos pela GOL, Latam e Azul.