Turista argentino morre após passar mal em hotel de Praia do Forte

Um turista argentino morreu após passar mal dentro do hotel Iberostar, localizado em Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Bahia. O caso teria acontecido no último domingo, 10.

A vítima foi identificada como Juan Cruz Racana, de 44 anos. Ela começou a passar mal dentro do hotel e chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu e morreu. O turista era originário de Buenos Aires.

Ainda não há informações sobre o que a causa da morte do turista e o hotel ainda não se pronunciou sobre o assunto.