Turista baleado em assalto em Stella teve perda auditiva, diz família

Cristophe estava saindo de um restaurante com a esposa quando foi surpreendido - Foto: Reprodução

O suíço Cristophe Moser, de 59 anos, que foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro de Stella Maris, teve a perda auditiva do ouvido direito confirmada por familiares. O crime ocorreu no dia 8 de agosto, quando Cristophe e sua esposa, que é baiana, deixavam um restaurante na Avenida Dilson Jatahy.

Após o ataque, Cristophe foi submetido a uma cirurgia em um hospital particular da capital baiana, onde permanece internado. A perda da audição foi detectada durante o tratamento, e, até o momento, não há previsão de alta.

O caso ganhou destaque na mídia, e a polícia segue investigando a tentativa de assalto. Testemunhas relataram que homens armados desceram de um veículo e efetuaram disparos contra o carro em que o casal estava. Até agora, nenhum suspeito foi preso.