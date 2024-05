Turista morre após ser atropelada por motorista sem CNH na Bahia | A TARDE

Uma turista do Rio de Janeiro, de 47 anos, morreu após ser atropelada por um carro na tarde de terça-feira, 14, em Caraíva, uma vila no litoral sul de Porto Seguro.

Segundo apurou o portal Radar News, Flávia Costa Barreto estava pedalando ao lado do marido quando foi atingida por um Voyage. O companheiro dela, Marcos Antônio Fonseca Barreto, de 57 anos, não ficou ferido.

De acordo com a polícia, o motorista, o indígena Taripi Marcelino Ferreira, de 34 anos, que dirigia sem carteira de habilitação, fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o veículo.



Conforme as informações obtidas pelo Radar News, o casal voltava de um ritual indígena na Reserva Porto do Boi para a pousada no momento do acidente. A polícia ainda procura pelo condutor, que deve responder por homicídio culposo no trânsito.

