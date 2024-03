Turistas do Rio de Janeiro sofrem 'sequestro pix' no litoral da Bahia | A TARDE

Um casal de turistas do Rio de Janeiro viveu momentos de terror durante um roubo no último sábado, 24, em Taipu de Fora, na Península de Maraú, no litoral sul da Bahia.

De acordo com relatos das vítimas, elas estavam passando com o veículo em uma estrada que dá acesso ao Farol, ponto turístico da região, quando foram abordadas por dois assaltantes armados.

“Quando eles chegaram na base do Farol, não tinha nada, não tem um ponto [de apoio] lá, eles estavam sozinhos, provavelmente dentro do mato aguardando o primeiro. Jogaram a gente no chão, ficamos amarrados no banco de trás. Pediu para eu abrir o pix, só que quando acabou, ele mandou eu abaixar a cabeça e fez uma posição de tiro", conta com detalhes uma das vítimas.



“Colocaram eu e meu marido dentro do carro, violentamente, amarrados, agredindo com um arma na cabeça. Depois que [meu marido] fez o pix, ameaçou, bateu na cabeça da gente dizendo que ia matar. A gente só tinha condição de pular do carro, meu marido pulou, se jogou, eu, em seguida, me joguei do outro lado, e foi uma tortura”, relatou a mulher, que não teve o nome revelado.

O casal conseguiu pular do veículo no trecho da Praia do Cassange, também em Maraú. Testemunhas acionaram a polícia que conseguiram resgatar o casal. "Os pms realizavam patrulhamento da região, quando receberam uma denúncia de que um casal teria sido roubado e levado pelos criminosos a bordo do veículo de propriedade dos dois. Ao chegarem à localidade conhecida como Cassange, os militares encontraram as vítimas, que revelaram ter conseguido descer do automóvel", diz a nota da PM.

Ainda de acordo com a polícia, as vítima "foram socorridas pelos policiais para o Hospital Costa do Cacau em Ilhéus, sendo que a guarnição conseguiu localizar e recuperar o veículo roubado na BR-030, em Maraú".

“Nós sofremos muita violência (...) As pessoas de lá dizem que é tudo muito tranquilo, que não precisa de polícia. Precisa sim, gente, vocês têm que mudar esse conceito, tem que dizer aos turistas que têm que andar com guias”, denuncia o turista.

Os criminosos conseguiram escapar e estão sendo procurados. Além das transferências, o casal também teve os celulares roubados. O crime está sendo investigado pela delegacia de Maraú.