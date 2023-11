Turistas poloneses chegam à Bahia em voo inédito direto de Varsóvia | A TARDE

No último domingo, 29, quase 300 turistas poloneses desembarcaram em Salvador, vindo de Varsóvia, no voo charter da companhia aérea Lot Polish. Eles tiveram receptivo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com capoeiristas, baianas típicas e a percussão do bloco afro Muzenza.

As 'boas-vindas' aos visitantes na capital baiana foi realizada pela cônsul-geral da Polônia em Curitiba, Marta Olkowska, e a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

“Adorei essa recepção. Estou muito entusiasmada com a musicalidade e a fita santa que ganhei. As pessoas aqui nos receberam com um sorriso no rosto”, disse a polonesa Dominga Burka, de 25 anos.

O governo baiano negociou com a operadora Itaka, a maior do Leste Europeu, a vinda dos voos fretados de Varsóvia, até abril de 2024, sempre aos domingos, com o acompanhamento da empresa de receptivo Amahuaca, parceira da Itaka no Brasil.



A previsão é que, durante este período, cerca de sete mil poloneses visitem o estado, iniciativa que conta também com a parceria do Salvador Bahia Airport (Rede Vinci).



“Iniciamos as negociações em feiras de turismo internacionais. A Itaka veio ao estado para conhecer nossos atrativos, e retribuímos com a visita de uma comitiva baiana à Vasórvia, onde houve capacitação de operadores e agentes de viagens poloneses sobre o destino Bahia. Agora, comemoramos a concretização desse voo inédito”, explicou Giulliana Brito.



Antes da chegada do voo, a cônsul polonesa visitou a Igreja do Bonfim, o Santuário Santa Dulce dos Pobres, a Marina da Penha e o Pelourinho, pontos turísticos de Salvador que devem sem visitados pelos turistas europeus, além de passeios pela Costa dos Coqueiros e Chapada Diamantina.

“Abrimos um novo capítulo nas relações entre a Polônia e o Brasil, por meio dessa aproximação com a Bahia. Os poloneses poderão conhecer toda a beleza, a riqueza e os encantos que o estado oferece, com a possibilidade de atrair mais turistas do nosso país”, destacou a cônsul Marta Olkowska.