Ucraniano é preso com caminhão roubado e carregado com sisal | A TARDE

Um caminhão carregado com sisal foi roubado no distrito de Angico, em Mairi, a cerca de 296 km de Salvador. O homem, de 34 anos, suspeito de ter roubado o veículo, foi localizado no povoado de Umbuzeiro, na terça-feira, 9. Ele é ex-funcionário do proprietário do veículo e trabalhou na fazenda da vítima, na extração de sisal.

Após romper com o ex-patrão, que é ucraniano e vive na Bahia, o homem subtraiu o caminhão e passou a utilizar o veículo na extração de sisal da propriedade da vítima.O suspeito foi flagrado conduzindo o veículo que estava carregado com uma tonelada de fibra.

Depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o homem foi ouvido na Delegacia Territorial de Mairi (DT), passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece custodiado à disposição da Justiça. O caminhão e a carga de sisal foram restituídos ao proprietário.