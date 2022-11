Uefs afasta cinco vigilantes após aluno relatar ter sofrido agressão

A Universidade Federal de Feira de Santana (Uefs), a 100 km de Salvador, afastou cinco seguranças por suspeita de agredir com socos e pontapés um estudante de biologia. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 17, pela instituição.

"Não se trata aqui de punições antecipadas ou qualquer violação dos princípios do contraditório ou da presunção de inocência, pois os vigilantes já afastados terão a oportunidade de se manifestar na sindicância a ser instaurada pela Uefs ou também na esfera criminal”, disse o reitor Evandro do Nascimento.

De acordo com o reitor, o afastamento é necessário não apenas como trâmite administrativo, mas também – e principalmente - como um posicionamento da instituição diante de atos de violência ou qualquer possibilidade de crimes de racismo e homofobia dentro e fora dos muros da instituição.

O caso aconteceu no último sábado, 12, quando o estudante saiu de uma festa no Conjunto Feira VI, ao lado da Uefs, e tentou entrar no campus para usar a internet e pedir um transporte por aplicativo.

O estudante relatou que foi ao portão, se identificou como aluno da instituição aos seguranças, mas foi impedido de entrar no local. Após a negativa, ele tentou pular o muro do campus, para não ficar na rua, e foi imobilizado.

De acordo com o aluno, que não teve o nome identificado, ele relatou ter sido agredido com pontapés e socos por oito homens, enquanto um o mantinha imóvel. Além disso, ele relatou ter sido chamado por termos pejorativos e de cunho homofóbico.

O estudante registrou boletim de ocorrência em uma delegacia e realizou exames de corpo de delito.