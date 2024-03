Uesb abre inscrições para concurso público | A TARDE

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu inscrições para o Concurso Público que visa o provimento de vagas do quadro de pessoal da Uesb.

As oportunidades são para diversas áreas, dentro dos cargos de Técnico Universitário e Analista Universitário. Ao todo são 96 vagas.

As inscrições devem ser feitas através do site Instituto Avalia, organizadora do concurso público, até às 23h59 do dia 20 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para Técnico Universitário e R$ 120,00 para Analista Universitário.

Os demais detalhes do concurso podem ser consultados no Edital de Abertura localizado no próprio site do Instituto Avalia. É importante que o candidato se atente ao Edital e acesse o endereço eletrônico frequentemente para se manter inteirado de todas as etapas.

TOTAL DE CARGOS: 41 subdivididos entre os 3 Campi

TOTAL DE VAGAS: 96

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: do dia 16/02/2024 às 23h59 do dia 20/03/2024